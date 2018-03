Nachrichten aus der Wirtschaftspsychologie

1. März 2018

Westliche Gesellschaften fördern die Ausprägung von Narzissmus

Wie Wissenschaftler der Charité – Universitätsmedizin Berlin zeigen konnten, weisen Menschen, die in den alten Bundesländern Deutschlands aufgewachsen sind, höhere Narzissmus-Werte auf als Menschen, die in den neuen Ländern sozialisiert wurden. Einer Studie zufolge, die in der aktuellen Fachzeitschrift „PlosOne“ veröffentlicht wurde, gleichen sich die Werte In der jungen Generation seit der deutschen Einheit an. Mehr...



27. Februar 2018

Flexibilisierung der Arbeit kann Gesundheit fördern und gefährden

In den zurückliegenden Jahren hat in Deutschland eine starke Flexibilisierung der Arbeitszeiten stattgefunden. Parallel dazu haben Arbeitsunfähigkeitszeiten und Frühberentungen wegen psychischer Erkrankungen zugenommen. Ein kausaler Zusammenhang zwischen beiden Erscheinungen ist wissenschaftlich nicht nachweisbar, sagt Prof. Dr.med. Dr. rer. nat. Matthias J. Müller, Ärztlicher Direktor und Medizinischer Geschäftsführer der Oberberggruppe. Mehr...

22. Februar 2018

Wie viel Erreichbarkeit muss sein?

Ständige Erreichbarkeit von Arbeitnehmern kann zu Stress führen und letztlich gar zu gesundheitlichen Problemen. Wie man sie durch klare Absprachen und gute Organisation reduzieren kann, ist in einem vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) geförderten und fachlich von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) begleiteten Projekt untersucht worden. Mehr...

21. Februar 2018

Stellenanzeigen: Lieblos und unprofessionell getextet

Die Mehrheit der Jobsuchenden hat ein Bewerbungsverfahren schon einmal aufgrund einer schlechten Annonce abgebrochen. Das zeigt eine Online-Umfrage des Anbieters von Recruiting-Lösungen Softgarden. Mehr...

20. Februar 2018

Endlich wieder da: coaching·disc® new edition 2018

Das Warten hat nun ein Ende. Die coaching·disc®, das multifunktionale Kommunikationstool für die kreative Beratung ist ab sofort wieder bei uns im Onlineshop des Deutschen Psychologen Verlags erhältlich. Mit Hilfe dieses Kommunikations- und Darstellungssystem können komplexe Situationen reflektiert werden. Mehr...

8. Februar 2018

Gemeinsam gegen Übeltäter

Wie lässt sich kooperatives Verhalten in einer Gruppe fördern? Eine einfache Antwort lautet: indem unkooperative Gruppenmitglieder bestraft werden. Eine Studie von Psychologen der Universitäten Ulm und Aachen zeigt nun, dass die Effektivität einer solchen Strafe erhöht werden kann, wenn die Gruppe über die Bestrafung demokratisch entscheidet. Die Ergebnisse wurden in der Fachzeitschrift „Journal of Behavioral Decision Making“ veröffentlicht. Mehr...

6. Februar 2018

Gesichtserkennung: Stanford-Studie als fragwürdig entlarvt

Im September 2017 sorgte die Veröffentlichung einer Studie des Stanford-Professors Michal Kosinski und des Stanford-Studenten Yilun Wang für Aufruhr. Darin behaupteten die beiden, dass eine Software allein aufgrund eines Fotos mit hoher Treffgenauigkeit erkannt habe, ob eine Person homosexuell ist. Nun hat Alexander Todorov, Psychologieprofessor an der Princeton University in New Jersey, zusammen mit zwei Forschern bei Google einen Forschungsbericht vorgelegt, der den Aussagen widerspricht. Mehr...

1. Februar 2018

Flexible Arbeitszeiten bergen Chancen und Risiken

Die Arbeitszeiten in Deutschland sind hoch flexibel. Das zeigen nicht nur einschlägige Statistiken zu Abend-, Nacht-, Schicht und Wochenendarbeit. Ein Kausalzusammenhang zwischen dem Trend zur Flexibilisierung und zunehmenden Ausfallzeiten aufgrund psychischer Erkrankungen ist nicht bewiesen. Dennoch sind sich Psychologen und Gewerkschafter einig, dass die Rahmenbedingungen entscheidend sind, wenn Arbeitgeber und Arbeitnehmer von flexiblen Arbeitszeiten profitieren sollen. Mehr...

31. Januar 2018

Gedächtnis speichert langfristig weitaus mehr als bislang vermutet

Um im Langzeitgedächtnis von Menschen gespeichert zu werden, bedarf es der nennenswerten Aufmerksamkeit des Einzelnen für die jeweilige Information. Jedenfalls wurde das, gestützt durch verschiedene Studien, lange Zeit vermutet. Ein Team um Prof. Dr. Christof Kuhbandner (Lehrstuhl für Pädagogische Psychologie an der Universität Regensburg) konnte nun im Rahmen eines Experiments nachweisen, dass diese Vermutung falsch ist. Mehr...

25. Januar 2018

Dreiklang von Technik, Mensch und Organisation

Mit der Digitalisierung ist eine Entwicklung verbunden, die heute bereits Thema sowie vielfach Realität ist und in den kommenden Jahren noch an Reichweite und Kontur gewinnen wird. In den Branchenberichten, die sich im Buch „Digitalisierung und Industrie 4.0 – Technik allein reicht nicht“ finden, wird diese Entwicklung konkret dargestellt und die Folgen der Digitalisierung für Arbeit, Mitbestimmung und Organisations- sowie Technikentwicklung diskutiert. Mehr...

