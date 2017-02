Strategie

Angst in Freude verwandeln

21. Februar 2017

Durch ein zehnwöchiges Training mit positiven Aktivitäten ließen sich negative Gefühle in Freude verwandeln. Patienten, die unter Angst und Depressionen litten, übten sich in Dankbarkeit, Freundlichkeit und Genuss. Danach waren sie fröhlicher und zufriedener, wie eine neue Studie zeigt.

Schöne Erlebnisse

Charles Taylor von der University of California und sein Team schulten 29 Patienten mit einem positiven Aktivitätstraining. Diese hatten Angst oder Depressionen, fürchteten sich z.B. vor der Bewertung anderer oder waren traurig und niedergeschlagen. Die Ergebnisse des Trainings stehen in der Onlineausgabe der Fachzeitschrift Depression and Anxiety.

Das Training dauerte zehn Wochen mit einer wöchentlichen Gruppensitzung und Hausaufgaben zwischendrin. Um die Wirkung direkt danach, drei und sechs Monate nach Trainingsende zu messen, bildete ein Teil der Patienten eine Wartelistenkontrollgruppe. Sie warteten, während die anderen trainiert wurden, um danach auch die Übungen zu durchlaufen. Die wesentlichen Bausteine der „Positive Activity Intervention“ waren:

Schöne Erlebnisse aufschreiben. Die Teilnehmer schrieben auf, welche positiven Erlebnisse sie in der vergangenen Woche gemacht hatten (z.B. einen Kaffee genießen).

Dankbarkeit üben. Die Patienten notierten sich fünf Dinge, für die sie gerade oder grundsätzlich im Leben dankbar waren, z.B. für ihren Partner.

Freundlich sein. An einem beliebigen Tag in der Woche sollten die Teilnehmer fünfmal besonders freundlich sein und etwa ihre Kollegen anlächeln.

Angenehmes tun. In der kommenden Woche gingen die Patienten einer angenehmen, allein ausgeübten Tätigkeit (z.B.: lesen), einer mit anderen (gemeinsam ins Kino gehen) und einer sinnstiftenden Aktivität (einen Betrag spenden) nach.

Stärken einsetzen. Für jeden Wochentag sollten sich die Patienten eine Stärke (z.B. singen) überlegen und wie sie sie umsetzen konnten (einem Freund etwas vorsingen).

Über Werte nachdenken. Man überlegte, welche Werte es im Leben gab (z.B. ehrlich sein) und schrieb darüber, warum sie bedeutsam waren und wie man sie täglich umsetzte.

Jemanden glücklich machen. Im Wochenverlauf sollten die Patienten Freunde oder Bekannte gezielt etwas glücklicher machen (z.B. jemandem in der Küche helfen).

Einen Monat wie seinen letzten leben. Jeder dachte darüber nach, was einem am wichtigsten im Leben war, und wie ein Monat aussehen sollte, in dem man dies das letzte Mal erlebte.

Dankbarkeitsbrief schreiben. Ein Brief wurde an eine Person geschrieben, der man viel verdankte (z.B. einem früheren Lehrer). Wer wollte, konnte ihn abschicken.

Plan aufstellen. Die Teilnehmer wählten jene positiven Aktivitäten aus, die ihnen am liebsten waren und die sie auch weiterhin beibehalten wollten.

Deutlich weniger Symptome

Bessere Stimmung und weniger Beschwerden. Nach den zehn Trainingswochen berichteten die Patienten über deutlich mehr positive Gefühle („Freude, Liebe, Staunen“) und weniger negative („Schuld, Ärger, Angst“) als vor dem Training. Außerdem gingen ihre Symptome spürbar zurück – sowohl die Angst („Ich fühle mich angespannt.“) als auch die depressive Verstimmung („Ich bin die ganze Zeit traurig und komme nicht davon los.“). Schließlich waren die Trainierten mit ihrem Leben zufriedener und konnten es wieder mehr genießen. Bei den Patienten in der Wartekontrollgruppe zeigten sich diese Verbesserungen nicht.

Die Besserung hielt an. Sowohl drei als auch sechs Monate nach Trainingsende hatten sich die Werte gegenüber dem unmittelbaren Nachtest nicht verändert. Die Besserung blieb also bestehen. Auch ein halbes Jahr nach dem Aktivitätstraining waren die Trainierten mit Abstand glücklicher, angstfreier, fröhlicher und zufriedener als vor dem Workshop.

Übertragungseffekt

Dankbarkeit, Freundlichkeit und Glück konnten im Training also Angst und Niedergeschlagenheit in Freude verwandeln. Für Charles Taylor und seine Kollegen hat sich dabei „das positive Gefühlssystem hochgeregelt“. Von der Folge sind sie überzeugt: „Interessanterweise übertrug sich das Arbeiten an positiven Gefühlen auf die negativen. Belastende Stimmung, Angst und Niedergeschlagenheit gingen zurück. Die Wirkung war groß und hielt auch sechs Monate nach dem Training noch an.“

Weiterführende Informationen:

Charles T. Taylor PhD, (University of California, San Diego), Sonja Lyubomirsky (University of California, Riverside) & Murray B. Stein (University of California, San Diego). (2016). Upregulating the positive affect system in anxiety and depression: Outcomes of a positive activity intervention [Abstract]. Depression and Anxiety, Early View Articles.

