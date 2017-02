Strategie

8. Februar 2017

Was Coaches im Gespräch sagen, bestimmt die Selbstwirksamkeit oder Fähigkeitsüberzeugung ihrer Klienten. Diese sind von ihrem Können überzeugter, wenn der Coach in den ersten Sitzungen Lösungen anbietet und in den letzten offene Fragen stellt sowie lobt und bekräftigt. Das haben Braunschweiger Psychologinnen herausgefunden.

Was sollten Coaches sagen?

Sina Gessnitzer und ihre Kolleginnen Eva-Maria Schulte und Simone Kauffeld von der Technischen Universität Braunschweig wollten mit einer neuen Studie folgende Frage beantworten: Was müssen Coaches sagen, damit das Coaching erfolgreich wird? Sie nahmen jeweils die erste, mittlere und letzte Sitzung von 31 Coachings auf Video auf und werteten sie aus. Die Coaches waren erfahrene Studenten, die in 190 Stunden ausführlich geschult wurden. Klienten waren Erstsemester, die sich zu ihrer beruflichen Entwicklung coachen ließen.

Vom eigenen Können überzeugt

Ausgezählt wurde, wie oft die Klienten Aussagen zu ihrer Selbstwirksamkeit machten, also dazu, wie überzeugt sie von ihrem eigenen Können waren. Diese Fähigkeitserwartung ist für die Psyche grundlegend und führt dazu, dass Menschen aktiv werden und erfolgreich sind. Selbstwirksamkeitsaussagen wurden zu folgenden fünf Bereichen erfasst:

Entscheidungen treffen (Beispiel: „Ich habe mich entschieden, den Job zu nehmen.“)

gute Veränderungen anstreben („Ich bin sicher, dass ich das schaffe.“)

Lösungen sehen („Wenn ich diesen neuen Job annehme, werde ich viele neue Dinge lernen.“)

Handlungen planen („Morgen schicke ich meine Bewerbung ab.“)

Verantwortung übernehmen („Ich werde das nach meiner Art machen.“)

Fragen und Lösungen

Außerdem wurde abgefragt, ob die Klienten von Sitzung zu Sitzung ihre persönlichen Ziele als erreicht ansahen, z.B. das Vorhaben: „Ich will mich entscheiden, welchen Beruf ich einschlagen werde.“ Aufseiten der Coaches wurde gemessen, wie oft sie im Gespräch Folgendes sagten und ob das mit der Selbstwirksamkeit der Klienten einherging:

offene Fragen stellen (Beispiel: „Was möchten Sie tun?).

Lösungen anbieten („Sie könnten sich nach anderen Firmen mit besseren Bedingungen umsehen.“)

unterstützen und bekräftigen („Diese Idee klingt sehr gut.“)

Immer zuversichtlicher

Die Hauptergebnisse, die im Consulting Psychology Journal: Practice and Research veröffentlicht wurden:

Selbstwirksamkeit und Zielerreichung nahmen zu. Die Klienten machten mit fortschreitendem Coaching immer mehr Aussagen zur Selbstwirksamkeit. Ebenso nahm die Zielerreichung im Verlauf des Coachings zu. Selbstwirksamkeit und Zielerreichung hingen überdies eng zusammen.

Zuerst Lösungen, dann offene Fragen

Lösungen anbieten war zu Beginn des Coachings gut. In der ersten Sitzung folgten Selbstwirksamkeitsaussagen der Coachees vor allem dann, wenn der Coach konkrete Lösungen anbot. In der mittleren und letzten Sitzung blieben diese Lösungsangebote hingegen wirkungslos.

Gegen Ende des Coachings waren offene Fragen und Unterstützung hilfreich. Offene Fragen („Was ist Ihr Plan?“) und Unterstützung („Ja, sehr gut.“) seitens des Coaches waren in der mittleren und letzten Sitzung am besten. Dann zeigten die Klienten mehr Selbstvertrauen („Ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass ich das in dieser Zeit schaffen werde.“). Zu Beginn des Coachings zogen Fragen und Unterstützung hingegen nicht mehr Selbstwirksamkeit nach sich. Schließlich kam heraus, dass positive Unterstützung regelrechte Aufwärtsspiralen auslöste: der Klient wurde dadurch selbstsicher, der Coach lobte ihn dafür, was den Klienten noch selbstbewusster machte.

Coaches müssen an sich arbeiten

Nach Ansicht der Forscherinnen können Coaches aus diesen Ergebnissen lernen:

Auf Selbstwirksamkeit achten. Im Coaching sollte es gute Wirksamkeitsmaße geben. Die geäußerte Selbstwirksamkeit des Klienten wäre so ein Maß. Coaches können sie einfach erheben und auswerten.

Direktiv und nicht direkt sein. Coaches müssen sich nicht immer zurücknehmen. Besonders zu Anfang der fortlaufenden Sitzungen schätzen es die Klienten, wenn sie oder er Lösungen anbietet. Im weiteren Verlauf sind offene Fragen besser.

An Gesprächsführung arbeiten. Auch erfahrene Coaches sollten sich selbst beobachten und an ihrer Gesprächstechnik arbeiten. Sie können darauf achten, wie oft sie offen nachfragen oder ihre Meinung äußern und was das mit dem Klienten macht. Im Training kann die Kommunikation des Coaches eingehender untersucht werden, etwa durch Videomitschnitte.

Weiterführende Informationen:

Sina Gessnitzer, Eva-Maria Schulte & Simone Kauffeld (Technische Universität Braunschweig). (2016). „I am Going to Succeed“: The Power of Self-Efficient Language in Coaching and how Coaches Can Use it [Abstract]. Consulting Psychology Journal: Practice and Research, 68 (4), 294-312.

