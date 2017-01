Strategie

Achtsamkeit hilft Lehrern

20. Januar 2017

Ein achtwöchiges Achtsamkeitstraining hilft nachweislich gestressten Lehrern. Sie sorgen sich danach weniger um ihren Job, sind zufriedener, besser gelaunt, schlafen fester und länger als jene, die nicht trainiert wurden. Das ist das Ergebnis einer US-amerikanisch-kanadischen Studie.

Auf den Atem achten

Tori Crain von der Colorado State University und ihrer Forscherkollegen haben für das Journal of Occupational Health Psychology untersucht, ob ein Achtsamkeitstraining für Lehrer wirkte. An der Studie nahmen 113 kanadische und US-amerikanische Lehrer von Grund- und Sekundarschulen teil.

Sie absolvierten ein achtwöchiges Achtsamkeitstraining mit insgesamt 11 Sitzungen. Die Trainingselemente waren:

Bodyscan . Bei dieser Übung gingen die Teilnehmer in Gedanken ihren Körper durch. Sie achteten darauf, wie sich gerade Zehen, Beine, Arme etc. anfühlten und tasteten so gedanklich den ganzen Körper ab.

. Bei dieser Übung gingen die Teilnehmer in Gedanken ihren Körper durch. Sie achteten darauf, wie sich gerade Zehen, Beine, Arme etc. anfühlten und tasteten so gedanklich den ganzen Körper ab. Atem und Geräusche . Hier versuchten die Lehrer, ihre Aufmerksamkeit immer wieder auf den Atem – z.B. wenn die eingeatmete Luft an den Nasenflügeln vorbeistrich – oder auf Geräusche von außen zu richten. Wenn andere Gedanken kamen, brachten sie ihre Aufmerksamkeit immer wieder sanft zum Atem oder zum Geräusch zurück.

. Hier versuchten die Lehrer, ihre Aufmerksamkeit immer wieder auf den Atem – z.B. wenn die eingeatmete Luft an den Nasenflügeln vorbeistrich – oder auf Geräusche von außen zu richten. Wenn andere Gedanken kamen, brachten sie ihre Aufmerksamkeit immer wieder sanft zum Atem oder zum Geräusch zurück. Reine Aufmerksamkeit . Dabei wurde geübt, alles so zu betrachten, wie es war – ohne es zu bewerten und ohne gleich zu reagieren. Man sollte Ereignisse, Gefühle und Gedanken einfach achtsam wahrnehmen.

. Dabei wurde geübt, alles so zu betrachten, wie es war – ohne es zu bewerten und ohne gleich zu reagieren. Man sollte Ereignisse, Gefühle und Gedanken einfach achtsam wahrnehmen. Liebende Güte . Die Lehrer versuchten, ein warmes Gefühl freundschaftlicher Liebe und Güte aufkommen zu lassen und dieses sich selbst oder einem Freund in Gedanken zu senden: „Möge er glücklich und zufrieden sein.“

. Die Lehrer versuchten, ein warmes Gefühl freundschaftlicher Liebe und Güte aufkommen zu lassen und dieses sich selbst oder einem Freund in Gedanken zu senden: „Möge er glücklich und zufrieden sein.“ Austausch in der Gruppe. Schließlich sollten sie das Gelernte zu Hause üben. In der Gruppe tauschten sie sich dann über ihre Erfahrungen aus.

Die Hälfte der Lehrer war in einer Wartekontrollgruppe. Sie warteten, während die anderen trainiert wurden, bis sie selbst am Training teilnahmen. So konnte geprüft werden, ob Veränderungen wirklich durch das Training hervorgerufen wurden.

Direkt nach dem Training und drei Monate danach wurde geschaut, ob sich die Stimmung der Teilnehmer, ihre Sorgen, ihre Arbeitszufriedenheit und die Qualität ihres Schlafs verändert hatten.

Gute Laune

Weniger Sorgen. Im Vergleich zur Kontrollgruppe gaben die in Achtsamkeit geschulten Lehrer an, dass sie sich zu Hause weniger Sorgen über ihren Job machten. Sie stimmten seltener der Aussage zu: „Zu Hause muss ich ständig an den Ärger im Job denken.“ Auch drei Monate nach dem Achtsamkeitstraining hielt diese Wirkung an.

Die Stimmung hellte sich auf. Lehrer, die am Training teilnahmen, hatten direkt und drei Monate danach bessere Stimmung als jene, die nicht übten. Erstere gaben seltener eine „schlechte Stimmung“ und häufiger eine „richtig gute Stimmung“ an. Die Trainierten waren auch mit ihrem Privatleben zufriedener als die ohne Achtsamkeitskurs.

Länger und besser geschlafen

Der Schlaf verbesserte sich. Die Achtsamen gaben nach dem Training an, in den Nächten zwischen den Werktagen besser und länger zu schlafen. Sie konnten besser ein- und durchschlafen als die nicht Trainierten und waren tagsüber seltener müde. Der Effekt auf die Schlafqualität und -quantität hielt auch noch drei Monate nach dem Training an.

Achtsamkeit war Wirkfaktor. Schließlich zeigte sich, dass die Trainierten viel achtsamer geworden waren: „Ich achte auf meine Empfindungen, etwa auf den Wind in meinen Haaren oder die Sonne in meinem Gesicht.“ Diese veränderte Achtsamkeit war in der Tat der Wirkfaktor und vermittelte die Trainingswirkung auf Stimmung, Zufriedenheit und Schlaf.

Wirksames Anti-Stresstraining

Die Forscher fassen zusammen: „Die Ergebnisse dieser zwei Wartelistendurchgänge zeigen, dass Lehrer, die zufällig einem arbeitsbezogenen Achtsamkeitstraining statt einer Wartekontrollgruppe zugewiesen werden, danach achtsamer sind und sich zu Hause weniger um ihren Beruf sorgen, zufriedener und besser gelaunt sind, über einen besseren und längeren Schlaf unter der Woche berichten, weniger Ein- und Durchschlafprobleme haben und tagsüber seltener müde sind.“ Die Effektstärken fielen mittel bis groß aus. Damit liegt ein Training vor, das wirksam und deutlich den beruflichen Stress von Lehrern abfedern kann.

© Wirtschaftspsychologie aktuell, 2017.

