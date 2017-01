Nachrichten aus der Wirtschaftspsychologie

10. Januar 2017

Deutsche sind bei Jobsuche am zuversichtlichsten

Gut zwei Drittel der Deutschen auf Jobsuche sind optimistisch, dass sie 2017 einen guten neuen Job finden werden. Dies zeigt eine Befragung unter Jobsuchenden in mehreren Ländern. Deutschland ist dabei auf Platz eins und rangiert mit 73 Prozent deutlich vor den USA (63 Prozent), Frankreich (59 Prozent) und Großbritannien (52 Prozent).

Geld ist am wichtigsten

Das Alter ist ein entscheidender Faktor für die Einschätzung der Chancen. Während bei den 25- bis 34-Jährigen vier von fünf optimistisch ins Jahr 2017 schauen, ist es bei ab 55-Jährigen nur noch knapp die Hälfte.

Das Gehalt ist bei der Suche nach einem neuen Job der wichtigste Faktor. Knapp 70 Prozent der befragten Deutschen führten die Bezahlung als wichtiges Kriterium an, gefolgt von Jobsicherheit, Ort und Entfernung zum Arbeitsplatz sowie Flexibilität. Während bei jüngeren Befragten das Einkommen an erster Stelle steht, werden mit zunehmendem Alter die anderen Faktoren wichtiger.

Weltwirtschaft macht Angst

Aber auch in Deutschland gibt es Sorgen, was die eigene Jobsuche angeht. Gut die Hälfte der Arbeitssuchenden befürchten, dass äußere Faktoren ihre Jobsuche 2017 negativ beeinflussen könnten. So macht rund einem Viertel der Deutschen die globale Wirtschaftslage Angst. An zweiter Stelle nennt rund ein Fünftel der Befragten das Thema Einwanderung als möglichen einschränkenden Faktor für die eigene Jobsuche.

Die Befragung wurde im Auftrag der Jobseite Indeed von Censuswide durchgeführt. Rund 6.000 Jobsuchende in Deutschland, den USA, Großbritannien, Frankreich, Australien und den Niederlanden wurden befragt.

