Nachrichten aus der Wirtschaftspsychologie

29. Dezember 2016

Die meisten sind trotz Feiertagen beruflich erreichbar

65 Prozent der Berufstätigen, die über die Weihnachtsfeiertage und zwischen den Jahren Urlaub machen, sind in dieser Zeit dienstlich erreichbar. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage in Deutschland.

Weniger erreichbar

Die Befragung wurde im Auftrag des Digitalverbands Bitkom durchgeführt. 530 Berufstätige antworteten. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl derjenigen, die während ihrer freien Tage für Kollegen oder Kunden ansprechbar sind, zurückgegangen. Im vergangenen Jahr waren 73 Prozent zwischen den Jahren erreichbar.

Noch schnell eine SMS

Vor allem auf Kurznachrichten aus dem Büro oder von Kunden wird trotz Urlaubs reagiert. Drei von fünf Befragten beantworten berufliche SMS, WhatsApp-Nachrichten oder iMessages. Etwa jeder Zweite nimmt dienstliche Anrufe entgegen oder antwortet auf geschäftliche E-Mails. Im Vorjahr war die Mehrheit per Telefon erreichbar, gefolgt von E-Mails und Kurznachrichten.

Vorgesetzte erwarten es

Befragt nach dem Grund, weshalb sie auch in ihrer freien Zeit dienstliche Anliegen beantworten, gibt mehr als die Hälfte der Befragten an, dass ihre Vorgesetzten dies von ihnen erwarten. Mehr als ein Drittel denkt, sie erfüllen so die Erwartungen ihrer Kollegen. Ein Viertel sagt, sie müssten ihren Kunden zur Verfügung stehen. Jeder Fünfte möchte auf eigenen Wunsch während der Urlaubstage erreichbar sein.

Jüngere auf Sendepause

Die Zahl derjenigen, die sich komplett zurückziehen, ist in diesem Jahr gestiegen. 35 Prozent der Berufstätigen, die Urlaub haben, gibt an, während der freien Tage dienstlich nicht erreichbar zu sein. Im vergangenen Jahr wollten sich 27 Prozent beruflich ausklinken. Vor allem die Jüngeren legen Wert darauf, in ihrer Freizeit nicht kontaktiert zu werden. Gut die Hälfte der bis 29-Jährigen will zwischen den Jahren nicht erreichbar sein. Unter den 30- bis 64-Jährigen stellt nur knapp jeder Dritte den beruflichen Kontakt ein.

