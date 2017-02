Lernen von Johannes Wendsche

Abschalten und sich wohler fühlen

1. Februar 2017

Eine neue Studie zeigt, dass Abschalten von der Arbeit wichtig ist, um sich am Feierabend zu erholen. Wer dann nicht mehr an den Job denkt, hat weniger körperliche Beschwerden und fühlt sich wohler. Der Arbeitsdruck erschwert das Abschalten, ein gutes Miteinander im Team fördert es. Wenn man partout nicht abschalten kann, sollte nicht gegrübelt, sondern positiv gedacht werden.

Gedankenleere am Feierabend

In einer Metaanalyse haben Johannes Wendsche und Andrea Lohmann-Haislah von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin untersucht, mit welchen Größen das Abschalten von der Arbeit zusammenhängt. In der Januarausgabe der Fachzeitschrift Frontiers in Psychology finden sich die Ergebnisse. Die Wissenschaftler fassten rechnerisch 86 Studien mit insgesamt 38.124 Studienteilnehmern zusammen. Die meisten wurden zwischen 2013 und 2015 veröffentlicht. Grundlage war das Konzept „Abschalten von der Arbeit (psychological detachment from work)“, das von der Arbeitspsychologin Sabine Sonnentag eingeführt wurde. Wer abschaltet, denkt in seiner Freizeit nicht mehr an die Arbeit, grübelt nicht über jobbezogene Probleme und erledigt nichts fürs Büro. Entsprechende Aussagen aus ihrem Fragebogen zur Erholungserfahrung lauten: „In meiner Freizeit denke ich überhaupt nicht an die Arbeit.“ Oder: „Am Feierabend vergesse ich die Arbeit.“ Die Forscher untersuchten, wie das Abschalten mit Faktoren zusammenhing, die ihm folgten (Gesundheit, Wohlbefinden, Motivation und Leistung) oder vorausgingen (Anforderungen, Ressourcen, Arbeiten in der Freizeit und Persönlichkeit).

Mehr Wohlbefinden

Gesundheit und Arbeitsleistung verbesserten sich. Abschalten ging mit körperlicher Gesundheit einher. Wer gedanklich gut von der Arbeit abschalten konnte, klagte über weniger Burnousymptome wie Erschöpfung oder Desinteresse. Außerdem lagen dann auch weniger körperliche Beschwerden vor, etwa Kopf- oder Magenschmerzen. Jene ohne Gedanken an die Arbeit schliefen besser und länger. Auch die seelische Gesundheit profitierte. Wer zum Feierabend nicht über die Arbeit grübelte, war mit seinem Leben zufriedener, seltener müde, hatte eine bessere Stimmung, fühlte sich insgesamt wohler und erholter. Außerdem waren jene, die abschalten konnten, bei der Arbeit leistungsfähiger. Abschalten hing jedoch nicht mit der Arbeitsmotivation zusammen und machte wider Erwarten etwas weniger kreativ.

Hilfreiche Unterstützung

Anforderungen erschwerten, Ressourcen erleichterten das Abschalten. Hohe Arbeitsanforderungen wie Arbeitsdruck und -menge, Auseinandersetzungen mit Kollegen, Emotionsarbeit (z.B. häufig lächeln müssen), ausufernde Arbeitszeiten und Rollenkonflikte machten es schwerer, dass man abschalten konnte (je weiter vorn in dieser Aufzählung, desto größer der negative Zusammenhang mit dem Abschalten). Ressourcen im Job – die Arbeit selbst bestimmen können und Unterstützung durch die Kollegen – erleichterten es, am Abend nicht an die Arbeit zu denken. Dementsprechend gelassener waren auch jene, die keine Arbeit mit nach Hause nahmen und die keinen Hang zum Neurotizismus hatten, also nicht ständig negativ dachten oder sich sorgten.

Grübeln verbannt

Größere Zusammenhänge gab es ohne Grübeln. Schließlich suchten Johannes Wendsche und Andrea Lohmann-Haislah nach Faktoren, die die Stärke der Zusammenhänge beeinflussten. Dabei zeigten sich teilweise größere Effekte, wenn Abschalten bedeutete, nicht negativ über die Arbeit zu denken („Ich denke nicht sorgenvoll oder problembezogen an die Arbeit.“), als wenn damit nur neutrales Nichtdenken gemeint war („Ich denke nicht an die Arbeit.“). Wer dieses Negativdenken vermied, fühlte sich besser und litt weniger unter den Arbeitsanforderungen als jemand, der ohne emotionale Tönung entspannte. Mit anderen Worten: Mitarbeiter, die nicht abschalten konnten, litten stärker darunter, wenn sie dabei an Probleme oder Schwierigkeiten bei der Arbeit dachten.

An nichts oder positiv denken

Geprüfte Fachinfos

Jetzt zwei neue Hefte der Zeitschrift lesen.

Hier mehr erfahren. Jetzt zwei neue Hefte der Zeitschrift lesen.

Die Autoren fassen zusammen: „Abschalten hing durchschnittlich am stärksten mit der Müdigkeit, der Erschöpfung, dem kurz- und langfristigen Wohlbefinden sowie mit dem Schlaf von Mitarbeitern zusammen. Wir fanden außerdem einen positiven Zusammenhang zwischen dem Abschalten und der selbstberichteten Erholung. Diese Ergebnisse stützen die Ansicht, dass das Abschalten von der Arbeit ein gutes Kennzeichen dafür ist, ob man sich in der Freizeit von der Arbeit erholt.“ Arbeitgeber und Arbeitnehmer können Folgendes tun, um nach Dienstschluss das Abschalten zu erleichtern:

Anforderungen prüfen. Wenn darauf geachtet wird, Arbeitsdruck und Arbeitsmenge verträglich zu halten, etwa durch eine entsprechende Personalpolitik, und man zugleich die Ressourcen stärkt – Mitarbeiter beteiligen, für gute Unterstützung im Team sorgen –, können Mitarbeiter eher abschalten.

Grenzen ziehen. Neue Arbeitsumgebungen wie Homeoffice oder mobile Geräte verlangen teileweise nach neuen Regelungen, ab wann man zu Hause nicht mehr erreichbar ist oder ausdrücklich nicht arbeiten soll.

Abschalten schulen. Mitarbeiter können an entsprechenden Trainings teilnehmen. Dabei lernen sie z.B., auf dem Nachhauseweg positiv über die Arbeit zu denken oder ein Tagebuch zu führen, in dem Probleme oder Unerledigtes für den nächsten Tag „abgelegt“ werden.

© Wirtschaftspsychologie aktuell, 2017. Alle Rechte vorbehalten.

Weiterführende Informationen:

Johannes Wendsche & Andrea Lohmann-Haislah (Federal Institute for Occupational Safety and Health). (2017). A Meta-Analysis on Antecedents and Outcomes of Detachment from Work. Frontiers in Psychology, January 2017, 7, 2072.

Mehr zu Erholung: Hier zwei neue Ausgaben der Wirtschaftspsychologie aktuell bestellen.

Der Themenschwerpunkt „Alles Neuro?“ zu gehirngerechter Arbeit, Risikofreude, Lernstrategien, positivem Denken, Selbstkontrolle, Kaufbereitschaft & Neuro-Marketing.

Den monatlichen Newsletter der Zeitschrift bestellen.

Im Archiv ab 2001 blättern.