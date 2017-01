Lernen von Ashley Hughes

Teamtrainings im Krankenhaus wirken

25. Januar 2017

Teamtrainings im Krankenhaus verbessern die Fähigkeiten der Krankenschwestern und Ärzte, den Lerntransfer in den Alltag und die Klinikergebnisse. Die Arbeitsatmosphäre wird angenehmer, die Patienten sind zufriedener. Zu diesem Schluss kommt eine neue US-amerikanische Übersichtsstudie.

Bisherige Studien zusammengefasst

Ashley Hughes, Gesundheitswissenschaftlerin am „Michael E. DeBakey Veterans Affairs Medical Center“ in Houston, hat zusammen mit acht Kollegen im Journal of Applied Psychology eine Übersichtsstudie zur Wirkung von Teamtrainings im Krankenhaus vorgelegt. Sie fassten 182 Studien der letzten Jahrzehnte rechnerisch zusammen, in denen über 18.000 Mitarbeiter aus dem Gesundheitsbereich in Teams geschult wurden. Die Forscher schauten, ob sich die klassischen Trainingswirkungen einstellten, die Teilnehmer also das Seminar gut fanden, sich ihre Fähigkeiten verbesserten, ein Lerntransfer bei der täglichen Arbeit nachzuweisen war und sich die Ergebnisse in der Klinik oder bei Patienten veränderten.

Motivierter und fähiger

Die Fähigkeiten verbesserten sich. Die Krankenschwestern, Ärzte oder Medizinstudenten wurden darin geschult, besser zusammenzuarbeiten oder bestimmte tägliche Vorgänge schneller zu erledigen, etwa Patienten einzuweisen. Die meisten waren von den Trainings überzeugt und fanden sie gut. Alle Fähigkeitsebenen verbesserten sich. Dazu zählten Gefühltes (z.B. Einstellungen, Arbeitsmotivation), Gedanken (z.B. Denkweisen, Wissen) und Fertigkeiten (z.B. mit der Krankenhaustechnik umzugehen).

Es gab einen Transfer und weniger Medizinfehler. Die Trainierten konnten das Gelernte längerfristig in ihrem Job anwenden. Das zeigte sich auch unmittelbar an klinischen Markern: die medizinische Leistung des Krankenhauspersonals wurde besser und es unterliefen ihnen weniger Medizinfehler.

Zufriedenere Patienten

Die Kliniken wurden leistungsfähiger, die Patienten zufriedener. Auch die Firmenergebnisse wurden durch die Teamtrainings positiv beeinflusst. So verbesserten sich die Unternehmensdaten der Kliniken, die Atmosphäre in der Gesundheitseinrichtung wurde freundlicher und die Patienten waren zufriedener als vor dem Training. Bestätigt wurde auch die Ursachenkette Training-Lernen-Transfer-Ergebnis. Durch das Training lernten die Teilnehmer. Davon war der Transfer in den Alltag abhängig, was wiederum die Ergebnisse der Organisation verbesserte.

Rahmenbedingungen spielten bis auf Feedback keine Rolle. Anders als erwartet, spielten Rahmenbedingungen so gut wie keine Rolle. Die Trainingswirkung war nicht davon abhängig, ob die Trainings viele oder nur spezielle Elemente umfassten, die Trainingsumgebung dem Alltag entsprach oder nicht, Kliniker oder Studenten teilnahmen oder in Abteilungen mit oder ohne Akutbehandlung (Intensivstation versus Ambulanz) geschult wurde. Lediglich das Feedback war ausschlaggebend, aber kontraintuitiv: Trainings ohne Feedback waren erfolgreicher als solche mit unmittelbarer Rückmeldung.

Einfach und klassisch reicht

Ashley Hughes und ihre Kollegen schreiben: „Teamtrainings im Gesundheitsbereich verbessern (a) die Einschätzungen der Beschäftigten zu Nützlichkeit und Freude, (b) das Lernen, (c) den Transfer vom Lernmaterial zur täglichen Arbeit und (d) die Ergebnisse hinsichtlich Organisation und Patienten.“ Teamtrainings im Krankenhaus sollten also auf der Tagesordnung stehen. Dazu empfehlen die Forscherinnen:

Überall. Teamtrainings können auf jeder Ebene und zu jedem Zeitpunkt der Ausbildung von Krankenschwestern und Ärzten stattfinden – sie helfen immer.

Einfach. Teure Simulatoren für Augenbewegung, Blutdruck, Herzschlag oder Atem sind nicht nötig. Einfache Lernumgebungen mit dem Nötigsten reichen. Wichtig ist, dass alles gut erklärt wird.

Klassisch. Es kommt nicht so sehr darauf an, dass eine bestimmte Tätigkeit geschult wird. Ein klassisches Teamtraining, bei dem das Stationsteam lernt, wertschätzend miteinander zu reden, Rücksicht zu nehmen, Wünsche zu äußern, reicht womöglich aus.

Lernen. Dreh- und Angelpunkt ist, dass etwas gelernt wird. Das sollte zum Abschluss des Trainings auch gemessen werden. Häufig schätzen die Teilnehmer am Ende nur ein, ob ihnen die Schulung gefallen hat. Hier sollte aber auch gezielt das gelernte Wissen abgefragt werden.

Ashley M. Hughes, Megan E. Gregory (Michael E. DeBakey VA Medical Center, Houston, Texas and Baylor College of Medicine), Dana L. Joseph, Shirley C. Sonesh (University of Central Florida), Shannon L. Marlow, Christina N. Lacerenza (Rice University), Lauren E. Benishek (Johns Hopkins University School of Medicine), Heidi B. King (U.S. Department of Defense and Office of the Chief Medical Officer at TRICARE Management Activity, Falls Church, Virginia) & Eduardo Salas (Rice University). Saving Lives: A Meta-Analysis of Team Training in Healthcare [Abstract]. Journal of Applied Psychology, 101 (9), 1266-1304.

