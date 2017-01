Lernen von Yarid Ayala

Zufrieden und produktiv

3. Januar 2017

Anhand der Ausprägungen „(un)zufrieden“ und „(un)produktiv“ lassen sich vier Gruppen bestimmen. Die meisten jungen Beschäftigten, nämlich 68 Prozent, gehören der Gruppe „zufrieden, produktiv“ an. In dieser Gruppe sind häufiger jene, die selbst gerne Dinge anstoßen und von ihrem Können überzeugt sind. Wer überqualifiziert ist, ist hingegen eher in einer Gruppe der Unzufriedenen zu finden, so eine neue Studie aus Spanien.

513 junge Spanier befragt

Ein Forscherteam von der Universität Valencia hat für das Journal of Happiness Studies 513 junge spanische Beschäftigte im Alter von 16 bis 30 Jahren befragt. In persönlichen Gesprächen gaben sie an, wie zufrieden sie mit ihrer Arbeit waren, für wie produktiv sie sich hielten, ob sie ihr Gehalt angemessen fanden, sich überqualifiziert einschätzten und von ihrem Können überzeugt waren. Anhand der Zufriedenheit und Produktivität ermittelten die Forscher folgende vier Gruppen und was sie ausmachte:

„Ich suche nach besseren Wegen“

Zufrieden, produktiv. Dieser Gruppe gehörte die Mehrheit von 68 Prozent an. Sie waren mit ihrer Tätigkeit und den Kollegen zufrieden. Außerdem schätzten sie sich als produktiv ein („Ich suche ständig nach besseren Wegen, um meine Arbeit zu tun.“). Ihre Entlohnung fanden sie überdurchschnittlich („Was ich verdiene ist mehr, als was ich leiste.“), sie ergriffen gern die Initiative und waren von Ihrem Können überzeugt („Ich bin dazu fähig, gut zu arbeiten.“).

Unzufrieden, produktiv. Dieser Gruppe ließen sich neun Prozent zuordnen, die mit ihrer Arbeit unzufrieden waren, aber trotzdem versuchten, ständig besser zu werden. Haupteigenschaft dieser Gruppe war, dass sie sich für ihren Job als überqualifiziert betrachteten. Das war gewissermaßen ein Anreiz, trotz Unzufriedenheit nach neuen, kreativen Wegen zu suchen.

Unproduktiv bei Unfähigkeit

Zufrieden, unproduktiv. Fünf Prozent der jungen Erwachsenen waren in dieser Gruppe. Sie waren mit ihrem Job zufrieden, aber nicht besonders innovationsfreudig. Bei ihnen überwog weiterhin eine Eigenschaft: Sie waren von ihrem beruflichen Können nicht überzeugt.

Unzufrieden, unproduktiv. Diese Gruppe bestand aus 17 Prozent der Befragten, die sich mit ihrer Tätigkeit nicht anfreunden konnten und selten neue Lösungen aufspürten. Sie hatten hinsichtlich der meisten erhobenen Variablen geringere Ausprägungen, waren also nicht besonders engagiert, mit ihrem Gehalt nicht glücklich und fühlten sich eher unfähig, ihrer täglichen Arbeit nachzukommen.

Überqualifikation und Initiative sind zentral

Geprüfte Fachinfos

Anhand der beiden Dimensionen Arbeitszufriedenheit und Produktivität ließen sich also vier Gruppen bestimmen. Vor allem zwei Faktoren waren aus Sicht der Autoren ausschlaggebend, wer welcher Gruppe zuzuordnen war: Überqualifikation und Initiative. Wer überqualifiziert war, war längerfristig eher in einer der unzufriedenen Gruppen zu finden. Wer von sich aus Dinge anstieß, fiel eher in eine produktive Gruppe. Im Rahmen der Personalentwicklung sollten Unternehmen also vor allem auf diese beiden Faktoren achten.

Weiterführende Informationen:

Yarid Ayala, José Ma. Peiró Silla, Núria Tordera, Laura Lorente (University of Valencia) & Jesús Yeves (Instituto Tecnológico Autónomo de México). (2016). Job Satisfaction and Innovative Performance in Young Spanish Employees: Testing New Patterns in the Happy-Productive Worker Thesis – A Discriminant Study [Abstract]. Journal of Happiness Studies, Online First Articles.

